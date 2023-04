WTA dropper boykot og vender tilbage til Kina

I november 2021 forsvandt Peng Shuai øjensynligt fra Jordens overflade efter at have fremsat beskyldninger om, at Kinas tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli havde forgrebet sig på hende.

Beskyldningerne blev fremsat i et opslag på sociale medier, som senere blev slettet. Da Peng Shuai dukkede op igen, hævdede hun, at hun aldrig havde beskyldt Gaoli for noget.

I forbindelse med annonceringen af boykottet lød det fra WTA, at man - for at sikre Peng Shuais sikkerhed - ønskede et møde med hende, ligesom hendes beskyldninger mod Zhang Gaoli skulle undersøges.