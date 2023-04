Jordans basketsko solgt for 15 millioner på auktion

Jordan lavede 37 point i Chicagos sejr på 93-88 i kampen, der betød, at Chicago udlignede til 1-1. Senere vandt Chicago finaleserien 4-2, og Jordan nappede karrierens sjette NBA-titel.

Det var estimeret af Sotheby’s, at skoene ville gå for 30 millioner kroner, så auktionsprisen var i den lave ende.

Auktionshuset oplyser dog, at prisen på 2,2 millioner dollar (15 millioner kroner) er en rekord for salg af fodtøj i memorabilia-genren.

Den hidtidige rekord inden for fodtøj blev sat i september 2021, og dengang var der også tale om et par af Michael Jordans sko. De blev solgt for 1,5 millioner dollar (10,3 millioner kroner).