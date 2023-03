Atletikken udelukker transkvinder fra kvindernes konkurrencer

Udelukkelsen gælder for konkurrencer, der tæller til verdensranglisten, og den træder i kraft 31. marts.

Briten fortæller, at atletikforbundet har talt med blandt andre Den Internationale Olympiske Komité (IOC), før man har truffet beslutningen.

- Flertallet af dem, vi har konsulteret, mener ikke, at transkønnede atleter skal kæmpe i kvinde-kategorien, siger Coe.

- Mange mener ikke, at der er tilstrækkeligt med beviser for, at transkvinder ikke har en fordel over for biologisk fødte kvinder, siger atletikpræsidenten.