Danmarks to bedste hold gider ikke at møde hinanden i årets kamp

Det er billigt, overskueligt og praktisk, men også en smule trist og kedeligt.

Nej, der er ikke tale om en indkøbstur i et svensk møbelvarehus, men derimod en af sæsonens allerbedste klubhåndboldkampe.

Landets to bedste herrehold mødes torsdag aften i den første af to kampe om at avancere til kvartfinalen i Champions League. Årets nok største kamp på dansk grund, men hverken Aalborg Håndbold eller GOG ønsker reelt set at møde hinanden.