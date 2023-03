Her er Jyllands-Postens karakterer til de danske spillere på 7-trins-skalaen efter 3-1 sejren i den første EM-kvalifikationskamp mod Finland.

Kasper Schmeichel - 4

Målmanden leverede sikre indgreb, når der var brug for det. Det er svært at se, at han kunne have gjort meget mere ved udligningen.