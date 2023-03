Kinesere bombede dansk doublehåb ud af All England

Astrup og Skaarup fandt aldrig modtræk til kineserne, der var dygtige til at få placeret Zhou Hao Dong bagved med dit hårde smash.

Her lagde han et voldsomt pres på danskerne, mens intelligente He Ji Ting dikterede duellerne fra nettet.

De to kinesere åbnede en lille føring frem mod opholdet midtvejs i første sæt, og selv om danskerne kom tæt på ved 14-16, blev første sæt kinesisk med 21-15.

Det øgede selvtilliden hos det kinesiske par, som i andet sæt var aldeles overlegent.

De buldrede frem til 11-3 midtvejs, og den danske ild var slukket. Zhou Hao Dong bombede de to danskeres defensiv i smadder, og efter 40 minutter var det slut med danske herredoubler i årets All England.