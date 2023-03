Få dage inden han forandrede sin sportsgren for altid, tog Dick Fosbury ud for at se solnedgangen og de mexicanske pyramider. Han drak øl og overnattede i en varevogn. Dagen efter kom han for sent til OL-åbningsceremonien i 1968.

Richard Douglas Fosbury, der døde den 12. marts få dage efter sin 76-års fødselsdag, var egentlig ikke noget naturtalent i højdespring. Få år inden han stod øverst på podiet i Mexico City, havde han brækket armen i et forsøg på at vinde et væddemål om, hvorvidt han kunne hoppe over en stol.