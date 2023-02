Gennem minimum 15 år er kvindelige håndboldspillere helt ned til 15 år blevet vejet på ungdomslandshold i Dansk Håndbold Forbund (DHF), og det får nu politisk opmærksomhed.

Jyllands-Posten har afdækket et system med daglige vejninger og åbne lister, så alle spillere kunne se landsholdsholdkammeraternes vægt.

Kulturen havde så stort et fokus på vægt og kost, at en række tidligere og nuværende spillere har fået et usundt forhold til mad, motion og vægt, ligesom mindst to tidligere kvindespillere har været ramt af alvorlige spiseforstyrrelser.