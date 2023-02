Sportsdomstolen bemærker i parentes, at russerne håber, at sanktionen ”inkluderer eller begrænser sig til en reprimande”.

Sagen om Kamila Valieva skabte stort postyr under vinter-OL sidste år.

Den unge skøjtestjerne havde forinden afgivet en dopingprøve med spor af trimetazidin, der er på den forbudte liste.

Hun blev straks suspenderet af Rusada, men efter protester fra Valievas lejr blev den midlertidige karantæne kort efter ophævet.

Valieva fik lov at konkurrere under OL, og der gik næsten et år, før Rusada afsagde en kendelse, der friholdt skøjteløberen for ansvar.

Nu er sagen i hænderne på CAS.

Wada kræver fire års karantæne, mens Den Internationale Skøjteunion (ISU), der også har klaget, er mindre bombastisk.