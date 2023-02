LeBron James sætter rekord som mest scorende NBA-spiller

Det lykkedes dog ikke at vinde for Lakers at vinde kampen. Oklahoma City Thunder skabte en lille overraskelse ved at vinde 133-130.

Forud for kampen natten til onsdag fik rekordjagten billetpriserne til at eksplodere.

Ifølge Reuters har billetfirmaet TickPick solgt billetter til en pris på op til 68.995 dollar til Lakers-Bucks. Det svarer til 476.000 danske kroner for en enkelt billet.

38-årige LeBron James har været en af ligaens bedste spillere i hele karrieren - og halvdelen af sit liv. Og selv når han stopper, kan familienavnet blive i ligaen.

Han har flere gange sagt, at han bliver ved, indtil han kan spille med eller mod sin ældste søn, LeBron ”Bronny” James Jr., som i dag er 18 år gammel og går i high school.