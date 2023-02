Den seneste sag fra november handlede om, at Kyrie Irving havde delt et link til en film, der er blevet kritiseret for at være antisemitisk.

Det fik sportstøjsgiganten Nike til at stoppe samarbejdet med Kyrie Irving, og han fik otte spilledages karantæne af Brooklyn Nets.

Klubben mente ikke, at han i tilstrækkelig grad lagde afstand til dokumentaren ”Hebrews to Negroes: Wake up Black America”, som han på sociale medier havde delt.

Irving har flere gange udtalt sig om sagen og undskyldt for at have medvirket til at dele en film, som indeholder ”falske antisemitiske budskaber”. Men undskyldningen var ikke nok.