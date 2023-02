Brady gav NFL-dansker gode råd over frokosten: Surrealistisk

- Det var surrealistisk at spille med den mest kendte spiller i NFL. At se den måde, han trænede og arbejdede konstant, var vildt. Hans forventninger til spillerne på holdet var også utrolig høje, og det fik dig til at spille på et meget højere niveau, når du var på banen med ham, siger danskeren i skriftlig besked.

Brady stoppede først i en alder af 45 år. Ud over sit tårnhøje niveau var han blandt andet kendt for ikke at være bleg for at irettesætte sine holdkammerater, når de ikke levede op til hans standarder.