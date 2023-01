Ukrainsk præsidentrådgiver: IOC er promotor for mord

Ukraine meddelte som svar, at landet vil starte en kampagne, der skal have til formål at udelukke russiske atleter fra de olympiske lege i 2024.

Det oplyste Volodymyr Zelenskyj.

- I dag starter vi et maraton for fair play rettet mod at rømme ledelsen af internationale olympiske strukturer for hykleri såvel som at (undgå, red.) nogle forsøg på at drage repræsentanter fra en terrorstat ind i verdenssporten, siger Zelenskyj.