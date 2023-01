NFL-dansker har klædt sig godt på til uvis jobjagt

- Jeg tror helt klart, at det giver en større mulighed for at få en plads, hvad enten det er hos Browns eller på et andet hold. Men i sidste ende er jeg bare glad for at spille og føle, at jeg har indflydelse på kampene.

- Det er stort at komme ud og levere nogle gode præstationer mod nogle gode spillere og bevise, at jeg kan spille op med de bedste, producere og ikke falde fuldstændig sammen. Det er meget værdifuldt, siger han.

Froholdt kom ind i ligaen i 2019, da New England Patriots valgte ham i den årlige draft, hvor spillere bliver håndplukket fra de amerikanske universiteter.