Ny VM-finale venter: Husk at nyde dette landshold, mens du kan

Vargas blev bare overstrålet af verdens bedste målmand. Niklas Landin holdt hovedet koldt – i hvert fald når han ikke blev ramt i ansigtet. Sammen med et forrygende forsvar sørgede Landin for en solid pauseføring. På få minutter blev 11-10 forvandlet til 15-10, og så vidste alle i Gdansk, at noget særligt skulle ske, hvis Nikolaj Jacobsen skulle forlade banen som taber.

Den danske landstræner er en privilegeret mand. Indiskutabelt. Slutrunde efter slutrunde kan han vælge og vrage mellem et utal af kvalitetsspillere. Bredden i dansk herrehåndbold er kun minimalt mindre vulgær end en tredobbelt chokolademousse med creme, drys og ekstra flødeskum.

Lad os bare sammenligne med fredagens modstander fra Spanien. I årevis har spanske landstrænere hungret efter en ny, fremtidsholdbar stjerne, der kaster med højre hånd, men sulten er endnu ikke blevet stillet. Omvendt har Nikolaj Jacobsen i flere VM-kampe slet ikke haft brug for Mads Mensah, Jacob Holm, Michael Damgaard, ja, sågar Rasmus Lauge. Ingen af dem så banen i første halvleg mod Spanien.

Når det er sagt, ved alle, at selv de bedste råvarer ikke per automatik sikrer det bedste måltid. Der er brug for en kyndig chef, og det er Nikolaj Jacobsen. Det har han bevist utallige gange, men selv han kom under stort fagligt pres i anden halvleg. For spanierne nægtede naturligvis at give op. Derfor satsede de i defensiven ved at stille sig endnu længere frem på banen. I begyndelsen klarede danskerne frisag, da Simon Pytlick igen var lige så udfordrende som en singlefyr på akut kærlighedsjagt på et natpizzeria efter en bytur.

Nikolaj Jacobsen måtte dog hive syv mod seks-spillet frem, da forspringet skrumpede og skrumpede. En spansk kompliment i sig selv. Pludselig var den danske overlegenhed forsvundet, pludselig var nervøsiteten en faktor.

Spanien fik dog aldrig udlignet, og så rykkede håndboldherrerne fra igen.

I slutminutterne tillod Mikkel Hansen sig endda at brænde sit andet straffekast, men det var uden betydning – Danmark tog finalebilletten og kan dermed skrive VM-historie på søndag ved at vinde guld for tredje gang i træk som det første herrelandshold nogensinde.

Modstanderen i finalen var ikke fundet ved redaktionens slutning.