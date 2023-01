NFL-spiller flyver hjem til Buffalo efter hjertestop

- Vi er glade og stolte over at kunne dele, at Damar Hamlin er blevet udskrevet fra hospitalet og er vendt tilbage til Buffalo.

- Han har det godt, og det her er næste skridt i hans bedring, siger lægerne ifølge Buffalo Bills’ Twitter-opslag.

Damar Hamlin er fløjet hjem til Buffalo, hvor han nu bliver overvåget af et nyt hold læger på hospitalet Buffalo General.

Den 24-årige NFL-spiller faldt til jorden efter ni minutter af opgøret mellem Buffalo Bills og Cincinnati Bengals mandag 3. januar.