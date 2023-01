NFL-spiller trækker selv vejret efter hjertestop

Natten til tirsdag faldt NFL-spilleren Damar Hamlin om på banen med hjertestop, men den 24-årige forsvarsspiller har været i markant bedring siden.

Han har i en periode fået hjælp til at trække vejret, men fredag melder hans klub, Buffalo Bills, på Twitter, at han nu selv trækker vejret.

Hamlin har også været i stand til at tale med sine pårørende og var sågar med til et spillermøde via Facetime.