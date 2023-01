Manden bag Rindom-succes får Team Danmark-pris

- Jeg ved også, at jeg aldrig havde vundet prisen, hvis ikke det havde været for Anne-Maries fantastiske resultater, så jeg er heldig, at jeg mødte hende, og at vi har opbygget så stærkt et forhold, siger Piotr Wojewski.

Team Danmarks direktør, Peter Fabrin, fremhæver Wojewskis evne til at forme og udvikle de danske sejlere.

- Han har øje for de små detaljer og stiller sig ikke tilfreds med det middelmådige, og hans enormt store faglighed har været med til at rykke Anne-Marie Rindom fra talent til at stå øverst på alverdens podier.