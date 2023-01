Ustyrlig basketstjerne lavede 71 point i storkamp i NBA

Med god hjælp fra Mitchell lykkedes det Cleveland at få udlignet til 130-130 før udgangen af fjerde quarter.

I den efterfølgende overtid var hjemmeholdet anderledes overbevisende. Igen gjorde Mitchell sig bemærket. Af Clevelands 15 point i overtiden sørgede han for de 13.

Det er første gang siden 2006, at en spiller laver så stort et antal point i én og samme kamp i NBA.

Det skete senest, da Kobe Bryant for 17 år siden lavede 81 point for Los Angeles Lakers mod Toronto Raptors.

Rekorden for flest point i samme kamp i NBA tilhører Wilt Chamberlain, da han i 1962 nåede op på 100 point for Philadelphia i en sejr over New York Knicks.