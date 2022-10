Viktor Axelsen trynede Gemke og triumferede i French Open

Axelsen kom på 13-3, inden Gemke slog lidt tilbage og begrænsede skaden til 21-14.

Gemke kom foran 1-0 i andet sæt efter en lang duel afsluttet med et smash, og det var underdoggens sidste føring.

Ikke desto mindre gav han med stor fight og i perioder et højt anlagt spil Axelsen modstand. Gemke var med til 7-7, inden Axelsen trak fra og gik til pause foran 11-8.

Offensive Gemke vekslede mellem at lave fejl og via aggressivt spil at vinde flotte point, men desværre for ham var der flest af førstnævnte, og det endte derfor med en favoritsejr.

Ved 17-15 snusede Gemke til et comeback, inden Axelsen satte skabet på plads.

Det var den danske duos fjerde møde, og det var fjerde gang, at Axelsen gik fra banen som vinder. Endnu har han ikke afgivet et sæt mod Gemke.