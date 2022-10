Anders Antonsen trækker sig fra to turneringer mere

Antonsen meldte sig meget tæt på at kunne spille i Denmark Open i sidste uge, men trak sig for at være klar til French Open og Hylo Open.

- Jeg er sindssygt ked af, jeg ikke kan spille Denmark Open. Det havde jeg virkelig glædet mig til, men jeg er nervøs for, at jeg river tingene op igen og dermed potentielt kan miste deltagelse i de kommende turneringer, sagde Antonsen.

Antonsen, der er nummer to på den aktuelle verdensrangliste efter Viktor Axelsen, har pådraget den nuværende skade til træning.