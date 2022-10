Skal man tro en norsk stjerne, ligger den mest attraktive adresse i Europa i Esbjerg

Hun har fulgt et fjernstudium i energi- og miljøfysik på et norsk universitet og har engageret sig i klimakampen som ambassadør for Verdensnaturfonden.

Men Henny Reistad er først og fremmest kendt for at være en af klodens dygtigste håndboldspillere, og det er hendes fortjeneste, at Team Esbjerg i år er en kandidat til at vinde Champions League.