Axelsen moste velspillende Gemke i Denmark Open

Gemke lod sig dog ikke gå på af de dystre minder og tabet af første sæt. Den 25-årige aarhusianer knoklede på i andet sæt og gik fra 7-8 til en føring på 13-9.

- Jeg kom til at hoppe i nogle fælder og spillede lidt for stereotypt, hvilket var Rasmus’ fortjeneste, siger Viktor Axelsen.

Igen så Axelsens fysik og forudseenhed ud til at gøre udslaget, da han skaffede sig en føring på 17-14. Men Gemke kom tilbage og bragte sig på 19-19.

- Det siger jo sig selv, at verdens nummer et er en meget komplet spiller. Der var ikke mange steder på banen, hvor jeg kunne finde hullerne.

- Der skulle virkelig graves dybt for at få ham ud af balance, men det følte jeg dog alligevel, at jeg gjorde et par gange, siger Rasmus Gemke.