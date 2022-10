Mark O. Madsens UFC-kamp er aflyst: En kæmpe svinestreg

- Kontrakten har været underskrevet i snart tre måneder. Vi har brugt timevis på videoanalyse, og vi har forberedt os ned i detaljen på at skulle møde ham.

Optakten til mødet med Drakkar Klose var i forvejen præget af spydigheder, og Madsen er da også meget opsat på, at han skal i buret med den 34-årige amerikaner på et tidspunkt.

- Han kan være ude 8-10 måneder, hvis det er et overrevet ledbånd i knæet. Men jeg venter gerne et år og tager tre måneder mere i træningslejr, hvis jeg kan få lov at give ham en røvfuld, siger Madsen.

Den tidligere OL-bryder og familien har satset alt på karrieren i UFC, og han har som overordnet målsætning at kæmpe sig op og på sigt få en kamp om et UFC-bælte.

Af samme årsag vil han også gerne i aktion 29. oktober, selv om hans nuværende forberedelser delvist er røget i skraldespanden, og modstanderen har haft bedre betingelser.