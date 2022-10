Dopingjægere knalder maratonstjerne efter stor triumf

De to kenyanske langdistanceløbere Diana Kipyokei og Betty Wilson Lempus er blevet suspenderet for brug af ulovlige stoffer.

Begge har afleveret dopingprøver med spor kortisonpræparatet triamcinolon, der optræder på den forbudte liste, skriver Atletikkens Integritetsenhed (AIU) på sin hjemmeside.

De to løbere er også anklaget for at have besværliggjort efterforskningen ved at give AIU falske oplysninger.