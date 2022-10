Han er blevet verdensmester og har vundet sølv ved OL.

Om under to år vil René Holten Poulsen atter forsøge at række ud efter en olympisk medalje. Den mission tror Dansk Kano og Kajak Forbund imidlertid ikke på.

Derfor er den 33-årige kajakroer blevet vraget som en del af forbundets Elitecenter.

»Jeg