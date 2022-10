10/10/2022 KL. 20:00

For abonnenter Mikkel Gade vandt et computerspil og endte i en racerbil med 200 km/t Efter flere år foran skærmen udlever Mikkel Gade nu sin drøm om at blive rigtig racerkører. Siden maj har han drønet rundt på baner i USA, men kører han galt, risikerer han en regning på 750.000 kr.

Mikkel Gade har altid drømt om at blive racerkører. Da han vandt et online bilspil, fik han pludselig muligheden for at realisere sin drøm. Foto: Kim Frost