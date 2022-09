Manglende underskrift har fået Fury til at aflyse boksebrag

- Jeg har hele tiden vidst det. Ligegyldigt hvad du siger nu, jeg er ret ligeglad. Held og lykke med din karriere og dit liv. Slut herfra, lyder det henvendt til Joshua.

Joshuas promotor, Eddie Hearn, udtalte for nylig, at kun små detaljer manglede for at lande en aftale om en kamp før nytår. I kontrakten skulle Fury få 60 procent af indtægterne, og Joshua 40 procent.

Anthony Joshua vandt sine første 22 professionelle kampe og har siddet på alle VM-bælter, men karrieren har været på skæv kurs i de senere år.