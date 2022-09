Bordtennisforbund om VM-optakt: Et sandt mareridt

Ligeledes har Anders Lind rejst ”det halve Bulgarien rundt” for at få lavet et pasfoto, der tilfredsstillede kineserne, lyder det.

Desuden fortæller forbundet, at turen til VM bliver den dyreste nogensinde i forbundets historie, og at området omkring Chengdu i Kina er i ”total coronanedlukning”.

Alligevel tager danskerne afsted. Forbundet håber på et godt resultat, der kan udløse en rødhvid billet til European Games, som kan gøre vejen til OL i 2024 nemmere for landsholdet.

- Derudover er der storpolitik på spil, skriver forbundet.

- Det nyetablerede World Table Tennis (det internationale bordtennisforbund, red.) ønsker ikke i fremtiden, at der spilles slutrunder, men at vi i stedet spiller Grand Smash i et tennislignende system.