Fury vil have Joshua i ringen til britisk boksebrag

- Vi ved besked på mandag, for hvis det ikke er ordnet på mandag, så venter jeg ikke længere.

Anthony Joshua var indtil for tre år siden på vej til at blive det helt store navn i international boksning, men to nederlag i træk til ukraineren Oleksandr Usyk pynter ikke på rekordlisten.

Joshua havde indtil 2019 en rekordliste på 22 sejre i ligeså mange kampe, da han højst overraskende tabte til amerikaneren Andy Ruiz. Nu viser rekordlisten 24 sejre og tre nederlag.

Joshuas promotor, Eddie Hearn, udtalte i sidste uge, at kun små detaljer mangler for at lande en aftale om en kamp før nytår. I kontrakten får Fury 60 procent af indtægterne, og Joshua 40 procent.