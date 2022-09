24/09/2022 KL. 07:00

Verdens hurtigste mand vil gøre det igen

Hver gang den kenyanske maratonløber Eliud Kipchoge stiller op til et løb, tændes der store forventninger blandt løbe-entusiaster over hele verden. Og sådan vil det også være søndag, for løbefænomenet har en mission.