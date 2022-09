Eksperten mener, at der kun kan være en fortolkning af Magnus Carlsens handling.

- Nu er al tvivl i hvert fald fejet af brættet. Magnus Carlsen mener, at Hans Niemann er en fusker og nægter at spille mod ham, vurderer Jon Ludvig Hammer.

Magnus Carlsens beslutning om at give op i mandagens parti kommer i kølvandet på en anden kontroversiel episode mellem de to duellanter.

For to uger siden trak Magnus Carlsen sig fra turneringen Sinquefield Cup, efter at nordmanden havde tabt til netop Hans Niemann.