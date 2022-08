Norsk antidopingagentur vil finde hurtig løsning på krise

Frygten er derfor, at Det Internationale Antidopingagentur (Wada) vil vurdere, at nordmændene ikke lever op til dets regler.

Konsekvensen kan være, at udøvere ikke må deltage i internationale mesterskaber, og at Norge kan få frataget værtskabet for sportsbegivenheder.

Derfor vil Antidoping Norge lave en lappeløsning.

- Et alternativ vil kunne indebære, at norske specialforbund og sportshold, som udtager mindreårige eliteudøvere til idrætsaktiviteter på forhånd, må indhente samtykke til dopingtest fra udøvernes forældre, står der i brevet.