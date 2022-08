23/08/2022 KL. 16:00

For abonnenter

Superstjernes fætter blev dræbt, nu vil han stramme loven

Stjernebokseren Tyson Fury er kommet med et krav til den britiske regering, efter at hans fætter natten til søndag blev stukket ned. Han har en god chance for at bryde igennem med sit budskab, mener en ekspert.