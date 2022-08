26-årige Ida Karstoft havde et godt stykke op til de to forreste, så det handlede mest om at holde sig inde i medaljerne.

I finalen var der flere løbere, som lå tæt i midterfeltet af de otte deltagere. Ida Karstoft var især presset af briten Jodie Williams, som længe lå side om side med danskeren.

Men det lykkedes med stor kraft og energi for Ida Karstoft at komme ind over målstregen foran Jodie Williams, som endte med at være distanceret med 13 hundrededele af et sekund.

Det er blot fjerde gang i historien, at Danmark henter en EM-medalje i atletik på kvindesiden.