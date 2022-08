NFL-stjerne får skærpet straf efter overgrebsanklager

En lang række kvinder har tidligere stået frem og fortalt, at de havde været ofre for enten overgreb eller upassende adfærd fra quarterbackstjernen, som dengang spillede for Houston Texans.

Kvinderne anklagede Deshaun Watson for at have begået seksuelle overgreb og udvist grænseoverskridende adfærd i en etårig periode fra 2020 til 2021.

Da det kom frem, søgte NFL at få en karantæne på mindst et år til spilleren.

Det endte dog med, at en dommer kun gav Watson seks spilledages karantæne, men det er nu blevet lavet om.

Deshaun Watson nægter at have krænket nogen eller opført sig upassende. Alligevel er der blevet indgået forlig i 20 af de 24 søgsmål, som er blevet rettet mod Watson, og de sager kommer altså ikke for en dommer.