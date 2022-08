Sidste danske svømmer i bassinet sikrede EM-sølv i Rom

Det blev til i alt til fem danske finalepladser og en enkelt dansk medalje i det absolut sidste forsøg.

- Sølvmedaljen betyder rigtig meget for mig. Der er nogle andre piger, som svømmer hurtigere end mig lige nu, og Pudar har virkelig fart på.

- Det giver mig motivation for at komme ud at jagte hende, så nu skal jeg hjem at træne videre. Jeg er sindssygt motiveret lige nu, siger Helena Rosendahl Bach.

Inden onsdagens finale havde Helena Rosendahl Bach sat den bedste tid af alle, og hun var også med i kampen om guldet i selve finaleræset.