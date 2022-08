Danske golfprofiler har snuppet topplaceringer i Nordirland

Det er 25-årige Helligkildes hidtil bedste placering i en turnering på DP World Tour.

Han sikrede sig i 2021 kortet til touren ved at vinde den lavere rangerende Challenge Tour samlet som den kun tredje dansker nogensinde efter Thomas Bjørn og Joachim B. Hansen.

Helligkilde leverede den bedste runde af alle lørdag og spillede sig op på tredjepladsen.

Helt samme takter viste han ikke søndag, men en runde i et slag under banens par var nok til en samlet score på otte slag under par. Skotske Ewan Ferguson vandt turneringen med en score på 12 slag under par.