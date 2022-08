OB-AGF 1-2

OB-træner Andreas Alm skulle sammen med holdet vaske en skuffende sæsonstart af sig med blot ét point i tre kampe og et pinligt 1-5-nederlag mod den sårede ulv fra FC Midtjylland i seneste runde. Men endnu engang måtte de blå og hvid-stribede hjemmefans gå skuffede fra stadion, da AGF tog fra Odense med en 2-1 på to mål af angriber Patrick Mortensen. Allerede efter ni minutter var han på pletten første gang, da han fulgte op på en retur fra den nytilkomne OB-keeper Martin Hansen, der kun kunne halvklare Sigurd Haugens afslutning. Syv minutter før pausen dukkede OB’s Robin Østrøm op og udlignede, og derfra blev det en åben slagudveksling med chancer til begge mandskaber i resten af kampen. Kort før tid faldt afgørelsen så, da Patrick Mortensen udnyttede et straffespark begået af OB’s Kasper Larsen. I de sidste minutter stod AGF dybt på banen, mens OB med lange bolde forsøgte at tvinge en udligning i mål. Men aarhusianerne stod imod og hentede dermed en sejr, der bringer holdet op i den øverste del af tabellen med syv point for fire kampe.

Silkeborg IF-AaB Mandag 19:00

Silkeborg IF skal fortsætte de gode takter fra en lovende sæsonstart, der både har budt på sejre over FC Midtjylland og senest Brøndby IF, mens AaB skal forsøge at hente sæsonens første sejr efter en skuffende start med blot ét point i tre kampe for Lars Friis’ tropper. I øjeblikket er der tvivl om flere af Silkeborgs største profiler. I løbet af ugen meddelte klubben, at den har accepteret et bud på backen Rasmus Carstensen, og også profiler som Nicolai Vallys og Nicklas Helenius er tidligere nævnt som salgsobjekter denne sommer. Til gengæld kan de rødklædte midtjydere give debut til den nye angriber Tonni Adamsen, der er kommet til fra FC Helsingør. Silkeborg kommer ind til kampen med en overhånd mod AaB. I seneste sæsons fire indbyrdes kampe blev det til tre sikre Silkeborg-sejre, hvor AaB havde mere end svært ved at styre Silkeborg-offensiven, og en enkel 0-0’er. AaB er uden Anders Hagelskjær og Andreas Poulsen, mens Kasper Kusk kan få sin AaB-kamp nummer 250.