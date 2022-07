Det danske atletiktog buldrer afsted, og flere taler om, at der er en decideret guldalder på vej. Blandt dem, der har sat smidt kul på, er Ida Karstoft. I løbet af de seneste to måneder har hun slået den danske rekord på 200 meter ikke bare en eller to gange, men fire gange.

Mandag deltager hun i VM i atletik for første gang på favoritdistancen 200 meter. Hun har været med før på både 60 meter og på 4x100 meter stafet. Men netop 200 meter-distancen betyder noget helt særligt for den unge løber.