Kulissen for lørdagens DM i rallyshow er atypisk. Omkranset af hegn, afspærringsbomme og adgang forbudt-skilte skal Danmarks hurtigste rallypar findes. I år bliver DM i rallyshow nemlig kørt på Flyvestation Aalborg, hvor der ellers ikke normalt er adgang for offentligheden.

Der er også dele af banen, hvor der ikke er adgang for tilskuere. På grund af øget sikkerhed som følge af krigen i Ukraine er der nemlig områder af flyvestationen, man ikke ønsker at vise frem. Blandt de ansatte kaldes dette for “den hemmelige bane”.