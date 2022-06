Dyr punktering koster dansker førstepladsen i Le Mans

Michael Christensen forstod ikke selv, hvorfor han flere gange kørte ud i gruset i et bestemt sving, men erkendte, at det var en fejl, og at fordækket ikke kunne holde til afkørslerne.

- Jeg har ikke prøvet før, at dækket eksploderede efter sådan noget. Jeg er sindssygt frustreret. Det gør sgu ondt, siger Michael Christensen til TV2.

Han har beklaget over for sit team, og han har mærket støtte den anden vej.

- Vi skal prøve at stå sammen. Det er utroligt tæt. Vi var i en presset situation. Det er frustrerende. Vi lå i en god position. Det vigtigste er at sige undskyld og lære af sine fejl, siger han.