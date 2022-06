Danskere fører an i GTE Pro og GTE Am ved Le Mans

I den professionelle klasse LMP2 ligger danskeren Oliver Rasmussens hold på tredjepladsen. Holdet kører i den franske Oreca 07 Gibson.

Danmark har ikke nogen kørere med i Hypercar-klassen, som er den hurtigste klasse ved Le Mans.

Alligevel er landet talrigt repræsenteret ved Le Mans, hvor der i alt er 11 danskere med.

De er Michael Jensen, som kører i en Ligier for Team CD Sport i LMP2. Både Oliver Rasmussen, David Heinemeier-Hansson og Nicklas Nielsen kører for henholdsvis Team Jota, Inter Europol Competition og AF Corse - alle tre er i Oreca-biler.

I GTE Pro er Michael Christensen i Porsche 911’en ene mand fra Danmark. I amatørklassen GTE Am er der dog ud over Marco Sørensen holdkammeraterne Mikkel Jensen og Frederik Schandorff, som kører i Ferrari for Kessel Racing.