Smadrede 39 år gammel rekord: Dansk sprinter er grådig

- Jeg har måske ikke lige set, at rekorden ville komme allerede i mit første udendørsløb i år, men jeg havde regnet nogle tider deromkring i denne sæson.

- Og nu er jeg nok blevet grådig, for jeg håber at gøre rekorden endnu bedre.

- Udendørs er der mange faktorer som for eksempel vind og vejr, der spiller ind, så vi må se, om kommer nogle forhold, der tillader, at jeg hakker lidt mere af rekorden, siger Karstoft, der torsdag konkurrerer ved et stævne i Grækenland.

Ud over den danske rekord var 22,81 sekunder i Poznan mere end rigeligt til at sikre Karstoft en plads ved EM i München til august.

Hun manglede til gengæld sølle én hundrededel af et sekund for at indfri kravet til VM, der afvikles i den amerikanske by Eugene 15.-24. juli.