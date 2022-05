Magnussen endte som nummer 13 i Monaco-kvalifikation

Hjemmebanehelten Charles Leclerc tog pole position i sin Ferrari og starter derfor forrest søndag. Leclerc, der er født og opvokset i Monaco, skal søndag forsøge for første gang i sin Formel 1-karriere at gennemføre et løb i egen hule.

Leclerc starter lige foran holdkammeraten Carlos Sainz og Red Bulls Sergio Perez. De to ramlede sammen til sidst i tredje og sidste kvalifikationsrunde efter at begge mistede kontrollen med deres biler i sving otte med få sekunders mellemrum.

Den forsvarende verdensmester, Max Verstappen, holder i fjerde startposition søndag.