Kevin Magnussen søger marginaler i jagten på top-10

- Vi må se, om vi kan finde lidt mere per omgang, for der er altid ting, man kan gøre. Vi vil arbejde hårdt på at finde lidt mere og komme med i Q3. Det bliver svært, men vi forsøger, siger danskeren.

Magnussens teamkammerat, Mick Schumacher, blev nummer 15 og 10 i de to træninger.

- Jeg synes, det var ret positivt. Jeg havde det godt i bilen og har stadig nogle idéer, så jeg er klar til at køre ræs. Vi er på et godt sted, siger Schumacher.

Ferraris Charles Leclerc var hurtig i begge træninger fredag. Han fører også i den samlede VM-stilling med 104 point efter fem grandprixer.