Bakken Bears er nu kun en enkelt sejr fra DM-titlen

DM-guldet i basketball er tæt på at havne hos Bakken Bears, efter at holdet vandt 91-74 hjemme over Svendborg Rabbits mandag aften.

Det var den tredje sejr i træk til Bakken Bears i finaleserien, hvor der spilles bedst af syv kampe. Bakken Bears er foran med 3-0 i kampe.

I mandagens kamp kom Bakken Bears foran 27-16 efter første quarter. Men Svendborg svarede tilbage inden pausen ved at vinde anden quarter med 24-13. Dermed udlignede fynboerne til 40-40.