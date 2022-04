Polak vandt VM-åbner for næsen af dansk duo

Både Mikkel Michelsen og Anders Thomsen nåede finalen i årets første speedway-grandprix, da det lørdag blev kørt i kroatiske Gorican.

Men den danske duo måtte give fortabt over for to hurtige polakker. Bedst af dem var den tidligere dobbelte verdensmester Bartosz Zmarzlik, som vandt foran Maciej Janowski.

Mikkel Michelsen blev nummer tre og var derfor også på podiet. Leon Madsen var godt kørende i de indledende heat, men missede finalen efter en tredjeplads i semifinalen.