Sarah Mahfoud ordnede tysker og forsvarede verdensmesterskab

32-årige Sarah Mahfoud er stadig verdensmester i fjervægt hos IBF.

Torsdag forsvarede den danske og færøske bokser sin titel efter ti omgange mod den 29-årige tysker Nina Meinke.

Meinke fik ramt på Mahfoud flere gange i midten af dysten, men danskfæringen var generelt stærkest og klogest efter at have banket to års rust af sig.