Blatter og Platini skal for retten i sag om pengeoverførsel

Overførslen var på to millioner schweizerfranc, som svarer til knap 15 millioner kroner efter den nuværende kurs. Den førte til, at begge blev udelukket fra fodbold i 2015.

Blatter og Platini nægter at have gjort noget forkert.

I november sidste år meddelte den schweiziske anklagemyndighed, at den havde rejst tiltale mod de to hovedpersoner for bedrageri. De er også anklaget for illoyal ledelse og tillidsbrud.

Den meget omtalte overførsel faldt, kort før Platini undlod at stille op som modkandidat til Blatter til Fifas præsidentvalg i 2011. Trods manglende dokumentation hævdede begge, at det var betaling for konsulentarbejde udført af Platini for Fifa fra 1999 til 2002.